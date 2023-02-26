Ульяния Дорофеева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1862
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1862
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1867
Дочь: Агрипина Ефимова
Отец ребёнка: Ефимий (Платонов)
Минаки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
30.10.1885
Муж: Ефимий (Платонов)
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
18.09.1886
Сын: Параскева ст
Отец ребёнка: Ефимий (Платонов)
Рождение ребёнка
10.02.1888
Сын: Фёдор Ефимов
Отец ребёнка: Ефимий (Платонов)
Рождение ребёнка
18.07.1890
Сын: Илья Ефимов
Отец ребёнка: Ефимий (Платонов)
Рождение ребёнка
27.01.1893
Сын: Григорий Ефимов
Отец ребёнка: Ефимий (Платонов)
Рождение ребёнка
1894
Сын: Дмитрий Ефимов
Отец ребёнка: Ефимий (Платонов)
Рождение ребёнка
27.10.1895
Дочь: Параскева Ефимова
Отец ребёнка: Ефимий (Платонов)
д.Сосновицы Демидовского р-на Смоленской обл.
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: ?
Смерть
Неизвестно