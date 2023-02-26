Ульяния Дорофеева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиУльяния Дорофеева

Ульяния Дорофеева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1862

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1845 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1862

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1867

Дочь: Агрипина Ефимова

Отец ребёнка: Ефимий (Платонов)

Минаки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
30.10.1885

Муж: Ефимий (Платонов)

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
18.09.1886

Сын: Параскева ст

Отец ребёнка: Ефимий (Платонов)

Сосновицы, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
10.02.1888

Сын: Фёдор Ефимов

Отец ребёнка: Ефимий (Платонов)

Сосновицы, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
18.07.1890

Сын: Илья Ефимов

Отец ребёнка: Ефимий (Платонов)

Сосновицы, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
27.01.1893

Сын: Григорий Ефимов

Отец ребёнка: Ефимий (Платонов)

Сосновицы, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
1894

Сын: Дмитрий Ефимов

Отец ребёнка: Ефимий (Платонов)

Рождение ребёнка
27.10.1895

Дочь: Параскева Ефимова

Отец ребёнка: Ефимий (Платонов)

д.Сосновицы Демидовского р-на Смоленской обл.
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: ?

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close