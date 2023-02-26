Агрипина Ефимова
Место рождения
Дата рождения1867
Дата смерти1912
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1867
Отец: Ефимий (Платонов)
Мать: Ульяния Дорофеева
Бракосочетание
19.10.1886
Муж: Иван Яковлев
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
26.02.1888
Дочь: Евдокия Иванова
Отец ребёнка: Иван Яковлев
Рождение ребёнка
26.07.1890
Дочь: Анна Иоаннова
Отец ребёнка: Иван Яковлев
Рождение ребёнка
27.03.1893
Сын: Иван Иванов
Отец ребёнка: Иван Яковлев
Рождение ребёнка
08.07.1895
Сын: Прокопий Иванов
Отец ребёнка: Иван Яковлев
Рождение ребёнка
04.04.1898
Сын: Георгий Иванов
Отец ребёнка: Иван Яковлев
Рождение ребёнка
20.06.1900
Сын: Пётр Иоаннов
Отец ребёнка: Иван Яковлев
Рождение ребёнка
12.02.1902
Сын: Алексей Иоаннов
Отец ребёнка: Иван Яковлев
Рождение ребёнка
29.02.1904
Сын: Федот Иванов
Отец ребёнка: Иван Яковлев
Рождение ребёнка
21.11.1906
Дочь: Екатерина Иванова
Отец ребёнка: Иван Яковлев
Рождение ребёнка
13.06.1909
Дочь: Ефросиния Иванова
Отец ребёнка: Иван Яковлев
Смерть
1912