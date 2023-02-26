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Агрипина Ефимова

Место рождения

Минаки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

1867

Дата смерти

1912

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1867

Отец: Ефимий (Платонов)

Мать: Ульяния Дорофеева

Минаки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
19.10.1886

Муж: Иван Яковлев

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
26.02.1888

Дочь: Евдокия Иванова

Отец ребёнка: Иван Яковлев

Минаки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
26.07.1890

Дочь: Анна Иоаннова

Отец ребёнка: Иван Яковлев

Минаки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
27.03.1893

Сын: Иван Иванов

Отец ребёнка: Иван Яковлев

Минаки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
08.07.1895

Сын: Прокопий Иванов

Отец ребёнка: Иван Яковлев

Минаки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
04.04.1898

Сын: Георгий Иванов

Отец ребёнка: Иван Яковлев

Минаки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
20.06.1900

Сын: Пётр Иоаннов

Отец ребёнка: Иван Яковлев

Минаки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
12.02.1902

Сын: Алексей Иоаннов

Отец ребёнка: Иван Яковлев

Минаки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
29.02.1904

Сын: Федот Иванов

Отец ребёнка: Иван Яковлев

Минаки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
21.11.1906

Дочь: Екатерина Иванова

Отец ребёнка: Иван Яковлев

Минаки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
13.06.1909

Дочь: Ефросиния Иванова

Отец ребёнка: Иван Яковлев

Минаки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
1912
Минаки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

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