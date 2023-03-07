Иван Яковлев
Место рождения
Дата рождения1866
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Комментарий
Рождение
1866
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
19.10.1886
Жена: Агрипина Ефимова
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
26.02.1888
Дочь: Евдокия Иванова
Мать ребёнка: Агрипина Ефимова
Рождение ребёнка
26.07.1890
Дочь: Анна Иоаннова
Мать ребёнка: Агрипина Ефимова
Рождение ребёнка
27.03.1893
Сын: Иван Иванов
Мать ребёнка: Агрипина Ефимова
Рождение ребёнка
08.07.1895
Сын: Прокопий Иванов
Мать ребёнка: Агрипина Ефимова
Рождение ребёнка
04.04.1898
Сын: Георгий Иванов
Мать ребёнка: Агрипина Ефимова
Рождение ребёнка
20.06.1900
Сын: Пётр Иоаннов
Мать ребёнка: Агрипина Ефимова
Рождение ребёнка
12.02.1902
Сын: Алексей Иоаннов
Мать ребёнка: Агрипина Ефимова
Рождение ребёнка
29.02.1904
Сын: Федот Иванов
Мать ребёнка: Агрипина Ефимова
Рождение ребёнка
21.11.1906
Дочь: Екатерина Иванова
Мать ребёнка: Агрипина Ефимова
Рождение ребёнка
13.06.1909
Дочь: Ефросиния Иванова
Мать ребёнка: Агрипина Ефимова
Смерть
Неизвестно