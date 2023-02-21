Плонская (Шадэ) Анна Людвиковна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Плонская (Шадэ) Анна Людвиковна

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Место рождения

Шадринский винокуренный завод Пермской губернии

Дата рождения

1862

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1862

Отец: Шадэ Szade Людвик Ludwik

Мать: Шадэ Паулина Людвиковна

Шадринский винокуренный завод Пермской губернии
Бракосочетание
11.02.1880

Муж: Плонский Ян Владиславович

Тобольск, город Тобольск, Тюменская область
Рождение ребёнка
27.11.1883

Дочь: Скрапсте Анна Ивановна

Отец ребёнка: Плонский Ян Владиславович

Ишим, город Ишим, Тюменская область
Рождение ребёнка
1883

Дочь: Васильчикова Ядвига Ивановна

Отец ребёнка: Плонский Ян Владиславович

Ишим, город Ишим, Тюменская область
Рождение ребёнка
1887

Дочь: Муськина Валерия Ивановна

Отец ребёнка: Плонский Ян Владиславович

Ишим, город Ишим, Тюменская область
Рождение ребёнка
1889

Сын: Плонский Витольд Янович

Отец ребёнка: Плонский Ян Владиславович

Ишим, город Ишим, Тюменская область
Смерть
Неизвестно
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