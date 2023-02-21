Плонская (Шадэ) Анна Людвиковна
Место рожденияШадринский винокуренный завод Пермской губернии
Дата рождения1862
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1862
Отец: Шадэ Szade Людвик Ludwik
Мать: Шадэ Паулина Людвиковна
Шадринский винокуренный завод Пермской губернии
Бракосочетание
11.02.1880
Тобольск, город Тобольск, Тюменская область
Рождение ребёнка
27.11.1883
Дочь: Скрапсте Анна Ивановна
Отец ребёнка: Плонский Ян Владиславович
Рождение ребёнка
1883
Дочь: Васильчикова Ядвига Ивановна
Отец ребёнка: Плонский Ян Владиславович
Рождение ребёнка
1887
Дочь: Муськина Валерия Ивановна
Отец ребёнка: Плонский Ян Владиславович
Рождение ребёнка
1889
Отец ребёнка: Плонский Ян Владиславович
Смерть
Неизвестно