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Плонский Ян Владиславович

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Место рождения

Ломжинский уезд Августовской губернии

Дата рождения

1841

Дата смерти

04.07.1900

Пол

Мужской

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1841

Отец: Плонский Владислав Владимир

Мать: Плонская Паулина

Ломжинский уезд Августовской губернии
Бракосочетание
11.02.1880

Жена: Плонская Анна Людвиковна

Тобольск, город Тобольск, Тюменская область
Рождение ребёнка
27.11.1883

Дочь: Скрапсте Анна Ивановна

Мать ребёнка: Плонская Анна Людвиковна

Ишим, город Ишим, Тюменская область
Рождение ребёнка
1883

Дочь: Васильчикова Ядвига Ивановна

Мать ребёнка: Плонская Анна Людвиковна

Ишим, город Ишим, Тюменская область
Рождение ребёнка
1887

Дочь: Муськина Валерия Ивановна

Мать ребёнка: Плонская Анна Людвиковна

Ишим, город Ишим, Тюменская область
Рождение ребёнка
1889

Сын: Плонский Витольд Янович

Мать ребёнка: Плонская Анна Людвиковна

Ишим, город Ишим, Тюменская область
Смерть
04.07.1900
Ишим, город Ишим, Тюменская область
Причина смерти: Паралич мозга
Похороны
Неизвестно
Ишим, город Ишим, Тюменская область
Ишимское кладбище
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