Плонский Ян Владиславович
Место рожденияЛомжинский уезд Августовской губернии
Дата рождения1841
Дата смерти04.07.1900
ПолМужской
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1841
Отец: Плонский Владислав Владимир
Мать: Плонская Паулина
Ломжинский уезд Августовской губернии
Бракосочетание
11.02.1880
Жена: Плонская Анна Людвиковна
Тобольск, город Тобольск, Тюменская область
Рождение ребёнка
27.11.1883
Дочь: Скрапсте Анна Ивановна
Мать ребёнка: Плонская Анна Людвиковна
Рождение ребёнка
1883
Дочь: Васильчикова Ядвига Ивановна
Мать ребёнка: Плонская Анна Людвиковна
Рождение ребёнка
1887
Дочь: Муськина Валерия Ивановна
Мать ребёнка: Плонская Анна Людвиковна
Рождение ребёнка
1889
Мать ребёнка: Плонская Анна Людвиковна
Смерть
04.07.1900
Причина смерти: Паралич мозга
Похороны
Неизвестно
Ишимское кладбище