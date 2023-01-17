Васильчикова (Плонская) Ядвига Ивановна
Место рождения
Дата рождения1883
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1883
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Елена Васильевна
Отец ребёнка: Васильчиков Василий Викторович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Зинаида Васильевна
Отец ребёнка: Васильчиков Василий Викторович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Васильчиков Юрий Васильевич
Отец ребёнка: Васильчиков Василий Викторович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно