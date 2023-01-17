Васильчикова (Плонская) Ядвига Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Васильчикова (Плонская) Ядвига Ивановна

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Место рождения

Ишим, город Ишим, Тюменская область

Дата рождения

1883

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1883

Отец: Плонский Ян Владиславович

Мать: Плонская Анна Людвиковна

Ишим, город Ишим, Тюменская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Елена Васильевна

Отец ребёнка: Васильчиков Василий Викторович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Зинаида Васильевна

Отец ребёнка: Васильчиков Василий Викторович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Васильчиков Юрий Васильевич

Отец ребёнка: Васильчиков Василий Викторович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Васильчиков Василий Викторович

Смерть
Неизвестно
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