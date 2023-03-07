Скрапсте (Плонская) Анна Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСкрапсте (Плонская) Анна Ивановна

Скрапсте (Плонская) Анна Ивановна

avatar

Место рождения

Ишим, город Ишим, Тюменская область

Дата рождения

27.11.1883

Дата смерти

08.08.1946

Пол

Женский

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.11.1883

Отец: Плонский Ян Владиславович

Мать: Плонская Анна Людвиковна

Ишим, город Ишим, Тюменская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Скрапсте Бруно Калович

Отец ребёнка: Скрапсте Карл

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Скрапсте Виктор Карлович

Отец ребёнка: Скрапсте Карл

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Скрапсте Фридрих Карлович

Отец ребёнка: Скрапсте Карл

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Скрапсте Карл

Смерть
08.08.1946
г. Стренче
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close