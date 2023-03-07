Скрапсте (Плонская) Анна Ивановна
Место рождения
Дата рождения27.11.1883
Дата смерти08.08.1946
ПолЖенский
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.11.1883
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Скрапсте Карл
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Скрапсте Карл
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Скрапсте Фридрих Карлович
Отец ребёнка: Скрапсте Карл
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Скрапсте Карл
Смерть
08.08.1946
г. Стренче