Шадэ Szade Людвик Ludwik
Место рожденияДеревня Калиши Варшавской Губернии
Дата рождения1822
Дата смертиПосле 1860
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1822
Отец: Шадэ Альфонс
Мать: Шадэ Юлия
Деревня Калиши Варшавской Губернии
Место жительства
1857
Рождение ребёнка
10.05.1860
Сын: Шадэ Станислав Людвикович
Мать ребёнка: Шадэ Паулина Людвиковна
Успенский винокуренный завод
Рождение ребёнка
1862
Дочь: Плонская Анна Людвиковна
Мать ребёнка: Шадэ Паулина Людвиковна
Шадринский винокуренный завод Пермской губернии
Рождение ребёнка
28.12.1864
Дочь: Кутырева Софья Людвиковна
Мать ребёнка: Шадэ Паулина Людвиковна
Талицкий завод Пермской губернии
Рождение ребёнка
1867
Дочь: Киргинцева Елена Людвиговна
Мать ребёнка: Шадэ Паулина Людвиковна
Рождение ребёнка
23.02.1869
Мать ребёнка: Шадэ Паулина Людвиковна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Шадэ Паулина Людвиковна
Смерть
После 1860