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Шадэ Szade Людвик Ludwik

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Место рождения

Деревня Калиши Варшавской Губернии

Дата рождения

1822

Дата смерти

После 1860

Пол

Мужской

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1822

Отец: Шадэ Альфонс

Мать: Шадэ Юлия

Деревня Калиши Варшавской Губернии
Место жительства
1857
Ишим, город Ишим, Тюменская область
Рождение ребёнка
10.05.1860

Сын: Шадэ Станислав Людвикович

Мать ребёнка: Шадэ Паулина Людвиковна

Успенский винокуренный завод
Рождение ребёнка
1862

Дочь: Плонская Анна Людвиковна

Мать ребёнка: Шадэ Паулина Людвиковна

Шадринский винокуренный завод Пермской губернии
Рождение ребёнка
28.12.1864

Дочь: Кутырева Софья Людвиковна

Мать ребёнка: Шадэ Паулина Людвиковна

Талицкий завод Пермской губернии
Рождение ребёнка
1867

Дочь: Киргинцева Елена Людвиговна

Мать ребёнка: Шадэ Паулина Людвиковна

Ишим, город Ишим, Тюменская область
Рождение ребёнка
23.02.1869

Сын: Шадэ Альфонс Людвикович

Мать ребёнка: Шадэ Паулина Людвиковна

Ишим, город Ишим, Тюменская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шадэ Паулина Людвиковна

Смерть
После 1860
Ишим, город Ишим, Тюменская область
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