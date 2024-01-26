Ефимов Василий Игнатьевич (Фёдорович?) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ефимов Василий Игнатьевич (Фёдорович?)

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Ефимов Игнатий Ефимович

Мать: Ефимова Анастасия Борисовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Евдокимова (Егорова) (Ефимова) Евдокия Васильевна

Мать ребёнка: Ефимова (Михайлова) Анна Макеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ефимов Леонид Васильевич

Мать ребёнка: Ефимова (Михайлова) Анна Макеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ефимов Александр Васильевич

Мать ребёнка: Ефимова (Михайлова) Анна Макеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Ефимова) Екатерина Васильевна

Мать ребёнка: Ефимова (Михайлова) Анна Макеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ефимов Иван Васильевич

Мать ребёнка: Ефимова (Михайлова) Анна Макеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Ефимова) Анна Васильевна

Мать ребёнка: Ефимова (Михайлова) Анна Макеевна

Рождение ребёнка
02.03.1919

Дочь: Шестакова (Ефимова) Евгения Васильевна

Мать ребёнка: Ефимова (Михайлова) Анна Макеевна

Смерть
Неизвестно

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