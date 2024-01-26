Ефимов Василий Игнатьевич (Фёдорович?)
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Ефимова (Михайлова) Анна Макеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ефимов Александр Васильевич
Мать ребёнка: Ефимова (Михайлова) Анна Макеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Ефимова) Екатерина Васильевна
Мать ребёнка: Ефимова (Михайлова) Анна Макеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Ефимова (Михайлова) Анна Макеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Ефимова) Анна Васильевна
Мать ребёнка: Ефимова (Михайлова) Анна Макеевна
Рождение ребёнка
02.03.1919
Дочь: Шестакова (Ефимова) Евгения Васильевна
Мать ребёнка: Ефимова (Михайлова) Анна Макеевна
Смерть
Неизвестно