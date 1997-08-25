Шестакова (Ефимова) Евгения Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения02.03.1919
Дата смерти25.08.1997
ПолЖенский
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.03.1919
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Шестаков Александр Сергеевич
Отец ребёнка: Шестаков Сергей Нефёдович
Рождение ребёнка
02.12.1943
Дочь: Козловская (Шестакова) Татьяна Сергеевна
Отец ребёнка: Шестаков Сергей Нефёдович
Рождение ребёнка
02.12.1943
Дочь: Пикина (Шестакова) Нина Сергеевна
Отец ребёнка: Шестаков Сергей Нефёдович
Смерть
25.08.1997