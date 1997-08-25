Шестакова (Ефимова) Евгения Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шестакова (Ефимова) Евгения Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

02.03.1919

Дата смерти

25.08.1997

Пол

Женский

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.03.1919

Отец: Ефимов Василий Игнатьевич (Фёдорович?)

Мать: Ефимова (Михайлова) Анна Макеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шестаков Александр Сергеевич

Отец ребёнка: Шестаков Сергей Нефёдович

Рождение ребёнка
02.12.1943

Дочь: Козловская (Шестакова) Татьяна Сергеевна

Отец ребёнка: Шестаков Сергей Нефёдович

Рождение ребёнка
02.12.1943

Дочь: Пикина (Шестакова) Нина Сергеевна

Отец ребёнка: Шестаков Сергей Нефёдович

Смерть
25.08.1997

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