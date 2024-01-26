Шестаков Сергей Нефёдович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шестаков Сергей Нефёдович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

18.07.1913

Дата смерти

18.05.1992

Пол

Мужской

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.07.1913

Отец: Шестаков Нефёд Петрович

Мать: Шестакова Степанида Тарасовна

Рождение ребёнка
02.12.1943

Дочь: Козловская Татьяна Сергеевна

Мать ребёнка: Шестакова Евгения Васильевна

Псковская область, Великолукский р-н, дер. Ладихино
Рождение ребёнка
02.12.1943

Дочь: Пикина Нина Сергеевна

Мать ребёнка: Шестакова Евгения Васильевна

Псковская область, Великолукский р-н, дер. Ладихино
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шестаков Александр Сергеевич

Мать ребёнка: Шестакова Евгения Васильевна

Смерть
18.05.1992
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