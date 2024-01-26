Шестаков Сергей Нефёдович
Место рожденияНе указано
Дата рождения18.07.1913
Дата смерти18.05.1992
ПолМужской
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.07.1913
Рождение ребёнка
02.12.1943
Дочь: Козловская Татьяна Сергеевна
Мать ребёнка: Шестакова Евгения Васильевна
Псковская область, Великолукский р-н, дер. Ладихино
Рождение ребёнка
02.12.1943
Дочь: Пикина Нина Сергеевна
Мать ребёнка: Шестакова Евгения Васильевна
Псковская область, Великолукский р-н, дер. Ладихино
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Шестаков Александр Сергеевич
Мать ребёнка: Шестакова Евгения Васильевна
Смерть
18.05.1992