Шестакова (Саворыженкова) Степанида Тарасовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1888
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1888
Отец: Саворыженков Тарас
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Шестакова) Мария Нефёдовна
Отец ребёнка: Шестаков Нефёд Петрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Шестаков Нефёд Петрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Шестаков Алексей Нефёдович
Отец ребёнка: Шестаков Нефёд Петрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Шестаков Александр Нефёдович
Отец ребёнка: Шестаков Нефёд Петрович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
18.07.1913
Сын: Шестаков Сергей Нефёдович
Отец ребёнка: Шестаков Нефёд Петрович
Рождение ребёнка
1917
Дочь: Лазарева (Шестакова) Клавдия Нефёдовна
Отец ребёнка: Шестаков Нефёд Петрович
Рождение ребёнка
1917
Дочь: (Шестакова) Анна Нефёдовна
Отец ребёнка: Шестаков Нефёд Петрович
Рождение ребёнка
1923
Дочь: (Шестакова) Зинаида Нефёдовна
Отец ребёнка: Шестаков Нефёд Петрович
Смерть
Неизвестно