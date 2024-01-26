Шестакова (Саворыженкова) Степанида Тарасовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шестакова (Саворыженкова) Степанида Тарасовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1888

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1888

Отец: Саворыженков Тарас

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Шестакова) Мария Нефёдовна

Отец ребёнка: Шестаков Нефёд Петрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шестаков Егор Нефёдович

Отец ребёнка: Шестаков Нефёд Петрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шестаков Алексей Нефёдович

Отец ребёнка: Шестаков Нефёд Петрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шестаков Александр Нефёдович

Отец ребёнка: Шестаков Нефёд Петрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шестаков Нефёд Петрович

Рождение ребёнка
18.07.1913

Сын: Шестаков Сергей Нефёдович

Отец ребёнка: Шестаков Нефёд Петрович

Рождение ребёнка
1917

Дочь: Лазарева (Шестакова) Клавдия Нефёдовна

Отец ребёнка: Шестаков Нефёд Петрович

Рождение ребёнка
1917

Дочь: (Шестакова) Анна Нефёдовна

Отец ребёнка: Шестаков Нефёд Петрович

Рождение ребёнка
1923

Дочь: (Шестакова) Зинаида Нефёдовна

Отец ребёнка: Шестаков Нефёд Петрович

Смерть
Неизвестно

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