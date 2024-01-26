Шестаков Нефёд Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1886
Дата смерти1947
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1886
Отец: Шестаков Пётр Иванович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Шестакова) Мария Нефёдовна
Мать ребёнка: Шестакова (Саворыженкова) Степанида Тарасовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Шестакова (Саворыженкова) Степанида Тарасовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Шестаков Алексей Нефёдович
Мать ребёнка: Шестакова (Саворыженкова) Степанида Тарасовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Шестаков Александр Нефёдович
Мать ребёнка: Шестакова (Саворыженкова) Степанида Тарасовна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
18.07.1913
Сын: Шестаков Сергей Нефёдович
Мать ребёнка: Шестакова (Саворыженкова) Степанида Тарасовна
Рождение ребёнка
1917
Рождение ребёнка
1917
Дочь: (Шестакова) Анна Нефёдовна
Мать ребёнка: Шестакова (Саворыженкова) Степанида Тарасовна
Рождение ребёнка
1923
Дочь: (Шестакова) Зинаида Нефёдовна
Мать ребёнка: Шестакова (Саворыженкова) Степанида Тарасовна
Смерть
1947