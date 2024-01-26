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Шестаков Нефёд Петрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1886

Дата смерти

1947

Пол

Мужской

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1886

Отец: Шестаков Пётр Иванович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Шестакова) Мария Нефёдовна

Мать ребёнка: Шестакова (Саворыженкова) Степанида Тарасовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шестаков Егор Нефёдович

Мать ребёнка: Шестакова (Саворыженкова) Степанида Тарасовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шестаков Алексей Нефёдович

Мать ребёнка: Шестакова (Саворыженкова) Степанида Тарасовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шестаков Александр Нефёдович

Мать ребёнка: Шестакова (Саворыженкова) Степанида Тарасовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шестакова (Саворыженкова) Степанида Тарасовна

Рождение ребёнка
18.07.1913

Сын: Шестаков Сергей Нефёдович

Мать ребёнка: Шестакова (Саворыженкова) Степанида Тарасовна

Рождение ребёнка
1917

Дочь: Лазарева (Шестакова) Клавдия Нефёдовна

Мать ребёнка: Шестакова (Саворыженкова) Степанида Тарасовна

Рождение ребёнка
1917

Дочь: (Шестакова) Анна Нефёдовна

Мать ребёнка: Шестакова (Саворыженкова) Степанида Тарасовна

Рождение ребёнка
1923

Дочь: (Шестакова) Зинаида Нефёдовна

Мать ребёнка: Шестакова (Саворыженкова) Степанида Тарасовна

Смерть
1947

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