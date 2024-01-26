Шестаков Пётр Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Шестаков Иван
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Корнева (Шестакова) Малаша Петровна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Бадещенкова (Шестакова) Евдокия Петровна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Шестаков Иван
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Воробьева (Шестакова) Анастасия Петровна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1886
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно