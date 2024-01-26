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Шестаков Пётр Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Шестаков Иван

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Корнева (Шестакова) Малаша Петровна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Бадещенкова (Шестакова) Евдокия Петровна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шестаков Иван

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Воробьева (Шестакова) Анастасия Петровна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шестаков Филипп Петрович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1886

Сын: Шестаков Нефёд Петрович

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно

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