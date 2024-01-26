Бадещенкова (Шестакова) Евдокия Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБадещенкова (Шестакова) Евдокия Петровна

Бадещенкова (Шестакова) Евдокия Петровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Шестаков Пётр Иванович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бадещенков Николай Петрович

Отец ребёнка: Бадещенков Пётр Андреевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бадещенков Пётр Андреевич

Рождение ребёнка
01.07.1928

Сын: Бадещенков Иван Петрович

Отец ребёнка: Бадещенков Пётр Андреевич

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.