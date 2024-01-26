Бадещенкова (Шестакова) Евдокия Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Шестаков Пётр Иванович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Бадещенков Николай Петрович
Отец ребёнка: Бадещенков Пётр Андреевич
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
01.07.1928
Отец ребёнка: Бадещенков Пётр Андреевич
Смерть
Неизвестно