Бадещенков Пётр Андреевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бадещенков Пётр Андреевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1893

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1893

Отец: Бадещенков Андрей Кириллович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бадещенков Николай Петрович

Мать ребёнка: Бадещенкова (Шестакова) Евдокия Петровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бадещенкова (Шестакова) Евдокия Петровна

Рождение ребёнка
01.07.1928

Сын: Бадещенков Иван Петрович

Мать ребёнка: Бадещенкова (Шестакова) Евдокия Петровна

Смерть
Неизвестно

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