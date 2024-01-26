Бадещенков Пётр Андреевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1893
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1893
Отец: Бадещенков Андрей Кириллович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Бадещенков Николай Петрович
Мать ребёнка: Бадещенкова (Шестакова) Евдокия Петровна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
01.07.1928
Мать ребёнка: Бадещенкова (Шестакова) Евдокия Петровна
Смерть
Неизвестно