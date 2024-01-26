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Бадещенков Андрей Кириллович

Место рождения

д. Песенково, Великолукского района, Псковской обл., СП Успенская волость

Дата рождения

1865

Дата смерти

1955

Пол

Мужской

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1865

Отец: Бадещенков Кирилл Никипорович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Бадещенкова) Андреевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Бадещенкова) Наталья Андреевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1893

Сын: Бадещенков Пётр Андреевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
06.05.1899

Сын: Бадещенков Леонтий Андреевич

Мать ребёнка: не указана

Смерть
1955

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