Бадещенков Андрей Кириллович
Место рожденияд. Песенково, Великолукского района, Псковской обл., СП Успенская волость
Дата рождения1865
Дата смерти1955
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1865
Отец: Бадещенков Кирилл Никипорович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Бадещенкова) Андреевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Бадещенкова) Наталья Андреевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1893
Сын: Бадещенков Пётр Андреевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
06.05.1899
Сын: Бадещенков Леонтий Андреевич
Мать ребёнка: не указана
Смерть
1955