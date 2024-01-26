Бадещенков Леонтий Андреевич
Место рожденияд. Песенково, Великолукского района, Псковской обл.
Дата рождения06.05.1899
Дата смерти03.05.1975
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.05.1899
Отец: Бадещенков Андрей Кириллович
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1924
Дочь: (Бадещенкова) Мария Леонтьевна
Мать ребёнка: Бадещенкова (Кирсанова) Прасковья Филипповна
Рождение ребёнка
1926
Дочь: (Бадещенкова) Надежда Леонтьевна
Мать ребёнка: Бадещенкова (Кирсанова) Прасковья Филипповна
Рождение ребёнка
1928
Сын: Бадещенков Василий Леонтьевич
Мать ребёнка: Бадещенкова (Кирсанова) Прасковья Филипповна
Рождение ребёнка
1930
Дочь: Хлебникова (Бадещенкова) Анастасия Леонтьевна
Мать ребёнка: Бадещенкова (Кирсанова) Прасковья Филипповна
Рождение ребёнка
20.11.1936
Дочь: Козлова (Бадещенкова) Надежда Леонтьевна
Мать ребёнка: Бадещенкова (Кирсанова) Прасковья Филипповна
Рождение ребёнка
21.05.1940
Сын: Бадещенков Николай Леонтьевич
Мать ребёнка: Бадещенкова (Кирсанова) Прасковья Филипповна
Смерть
03.05.1975