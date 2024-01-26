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Бадещенков Леонтий Андреевич

Место рождения

д. Песенково, Великолукского района, Псковской обл.

Дата рождения

06.05.1899

Дата смерти

03.05.1975

Пол

Мужской

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.05.1899

Отец: Бадещенков Андрей Кириллович

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бадещенкова (Кирсанова) Прасковья Филипповна

Рождение ребёнка
1924

Дочь: (Бадещенкова) Мария Леонтьевна

Мать ребёнка: Бадещенкова (Кирсанова) Прасковья Филипповна

Рождение ребёнка
1926

Дочь: (Бадещенкова) Надежда Леонтьевна

Мать ребёнка: Бадещенкова (Кирсанова) Прасковья Филипповна

Рождение ребёнка
1928

Сын: Бадещенков Василий Леонтьевич

Мать ребёнка: Бадещенкова (Кирсанова) Прасковья Филипповна

Рождение ребёнка
1930

Дочь: Хлебникова (Бадещенкова) Анастасия Леонтьевна

Мать ребёнка: Бадещенкова (Кирсанова) Прасковья Филипповна

Рождение ребёнка
20.11.1936

Дочь: Козлова (Бадещенкова) Надежда Леонтьевна

Мать ребёнка: Бадещенкова (Кирсанова) Прасковья Филипповна

Рождение ребёнка
21.05.1940

Сын: Бадещенков Николай Леонтьевич

Мать ребёнка: Бадещенкова (Кирсанова) Прасковья Филипповна

Смерть
03.05.1975

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