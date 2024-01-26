Хлебникова (Бадещенкова) Анастасия Леонтьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хлебникова (Бадещенкова) Анастасия Леонтьевна

Место рождения

д. Песенково, Великолукского района, Псковской обл

Дата рождения

1930

Дата смерти

2008

Пол

Женский

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1930

Отец: Бадещенков Леонтий Андреевич

Мать: Бадещенкова (Кирсанова) Прасковья Филипповна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Хлебников Владимир Анатольевич

Отец ребёнка: Хлебников Анатолий Георгиевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Хлебников Анатолий Георгиевич

Рождение ребёнка
05.07.1955

Сын: Хлебников Виктор Анатольевич

Отец ребёнка: Хлебников Анатолий Георгиевич

Смерть
2008

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