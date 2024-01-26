Хлебникова (Бадещенкова) Анастасия Леонтьевна
Место рожденияд. Песенково, Великолукского района, Псковской обл
Дата рождения1930
Дата смерти2008
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1930
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Хлебников Владимир Анатольевич
Отец ребёнка: Хлебников Анатолий Георгиевич
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
05.07.1955
Сын: Хлебников Виктор Анатольевич
Отец ребёнка: Хлебников Анатолий Георгиевич
Смерть
2008