Хлебников Анатолий Георгиевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиХлебников Анатолий Георгиевич

Хлебников Анатолий Георгиевич

Место рождения

Россия

Дата рождения

1928

Дата смерти

1973

Пол

Мужской

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1928

Отец: Хлебников Георгий

Мать: Хлебникова Прасковья Васильевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Хлебников Владимир Анатольевич

Мать ребёнка: Хлебникова (Бадещенкова) Анастасия Леонтьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Хлебникова (Бадещенкова) Анастасия Леонтьевна

Рождение ребёнка
05.07.1955

Сын: Хлебников Виктор Анатольевич

Мать ребёнка: Хлебникова (Бадещенкова) Анастасия Леонтьевна

Смерть
1973

Мы используем куки для улучшения работы сайта.