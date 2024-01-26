Хлебников Анатолий Георгиевич
Место рожденияРоссия
Дата рождения1928
Дата смерти1973
ПолМужской
Мать
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1928
Отец: Хлебников Георгий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Хлебников Владимир Анатольевич
Мать ребёнка: Хлебникова (Бадещенкова) Анастасия Леонтьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
05.07.1955
Сын: Хлебников Виктор Анатольевич
Мать ребёнка: Хлебникова (Бадещенкова) Анастасия Леонтьевна
Смерть
1973