Хлебникова Прасковья Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хлебникова Прасковья Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.10.1904

Дата смерти

02.03.1986

Пол

Женский

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.10.1904

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Михайлова (Хлебникова) Тамара Георгиевна

Отец ребёнка: Хлебников Георгий

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Хлебников Георгий

Рождение ребёнка
1928

Сын: Хлебников Анатолий Георгиевич

Отец ребёнка: Хлебников Георгий

Смерть
02.03.1986

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