Хлебникова Прасковья Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения10.10.1904
Дата смерти02.03.1986
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.10.1904
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Михайлова (Хлебникова) Тамара Георгиевна
Отец ребёнка: Хлебников Георгий
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Хлебников Георгий
Рождение ребёнка
1928
Сын: Хлебников Анатолий Георгиевич
Отец ребёнка: Хлебников Георгий
Смерть
02.03.1986