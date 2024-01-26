Хлебников Георгий
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Михайлова (Хлебникова) Тамара Георгиевна
Мать ребёнка: Хлебникова Прасковья Васильевна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1928
Сын: Хлебников Анатолий Георгиевич
Мать ребёнка: Хлебникова Прасковья Васильевна