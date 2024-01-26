Хлебников Георгий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хлебников Георгий

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Михайлова (Хлебникова) Тамара Георгиевна

Мать ребёнка: Хлебникова Прасковья Васильевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Хлебникова Прасковья Васильевна

Рождение ребёнка
1928

Сын: Хлебников Анатолий Георгиевич

Мать ребёнка: Хлебникова Прасковья Васильевна

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