Бадещенкова (Кирсанова) Прасковья Филипповна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бадещенкова (Кирсанова) Прасковья Филипповна

Место рождения

д. Городец

Дата рождения

1898

Дата смерти

17.05.1971

Пол

Женский

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1898

Отец: Кирсанов Филипп

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бадещенков Леонтий Андреевич

Рождение ребёнка
1924

Дочь: (Бадещенкова) Мария Леонтьевна

Отец ребёнка: Бадещенков Леонтий Андреевич

Рождение ребёнка
1926

Дочь: (Бадещенкова) Надежда Леонтьевна

Отец ребёнка: Бадещенков Леонтий Андреевич

Рождение ребёнка
1928

Сын: Бадещенков Василий Леонтьевич

Отец ребёнка: Бадещенков Леонтий Андреевич

Рождение ребёнка
1930

Дочь: Хлебникова (Бадещенкова) Анастасия Леонтьевна

Отец ребёнка: Бадещенков Леонтий Андреевич

Рождение ребёнка
20.11.1936

Дочь: Козлова (Бадещенкова) Надежда Леонтьевна

Отец ребёнка: Бадещенков Леонтий Андреевич

Рождение ребёнка
21.05.1940

Сын: Бадещенков Николай Леонтьевич

Отец ребёнка: Бадещенков Леонтий Андреевич

Смерть
17.05.1971

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