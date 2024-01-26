Бадещенкова (Кирсанова) Прасковья Филипповна
Место рожденияд. Городец
Дата рождения1898
Дата смерти17.05.1971
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1898
Отец: Кирсанов Филипп
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1924
Дочь: (Бадещенкова) Мария Леонтьевна
Отец ребёнка: Бадещенков Леонтий Андреевич
Рождение ребёнка
1926
Дочь: (Бадещенкова) Надежда Леонтьевна
Отец ребёнка: Бадещенков Леонтий Андреевич
Рождение ребёнка
1928
Сын: Бадещенков Василий Леонтьевич
Отец ребёнка: Бадещенков Леонтий Андреевич
Рождение ребёнка
1930
Дочь: Хлебникова (Бадещенкова) Анастасия Леонтьевна
Отец ребёнка: Бадещенков Леонтий Андреевич
Рождение ребёнка
20.11.1936
Дочь: Козлова (Бадещенкова) Надежда Леонтьевна
Отец ребёнка: Бадещенков Леонтий Андреевич
Рождение ребёнка
21.05.1940
Сын: Бадещенков Николай Леонтьевич
Отец ребёнка: Бадещенков Леонтий Андреевич
Смерть
17.05.1971