Шестаков Филипп Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиШестаков Филипп Петрович

Шестаков Филипп Петрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Шестаков Пётр Иванович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Шестаков) Зинаида Филипповна

Мать ребёнка: Шестакова ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Шестаков) Мария Филипповна

Мать ребёнка: Шестакова ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Шестаков) Анастасия Филипповна

Мать ребёнка: Шестакова ?

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шестакова ?

Мы используем куки для улучшения работы сайта.