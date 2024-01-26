Шестаков Филипп Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Шестаков Пётр Иванович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Шестаков) Зинаида Филипповна
Мать ребёнка: Шестакова ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Шестаков) Мария Филипповна
Мать ребёнка: Шестакова ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Шестаков) Анастасия Филипповна
Мать ребёнка: Шестакова ?
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Шестакова ?