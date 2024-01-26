Шестакова ? — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиШестакова ?

Шестакова ?

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Шестаков) Зинаида Филипповна

Отец ребёнка: Шестаков Филипп Петрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Шестаков) Мария Филипповна

Отец ребёнка: Шестаков Филипп Петрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Шестаков) Анастасия Филипповна

Отец ребёнка: Шестаков Филипп Петрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шестаков Филипп Петрович

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