Воробьева (Шестакова) Анастасия Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Шестаков Пётр Иванович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Воробьева) Анастасия
Отец ребёнка: Воробьёв ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Воробьёв Александр
Отец ребёнка: Воробьёв ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Воробьёв Иван
Отец ребёнка: Воробьёв ?
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Воробьёв ?