Воробьева (Шестакова) Анастасия Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВоробьева (Шестакова) Анастасия Петровна

Воробьева (Шестакова) Анастасия Петровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Шестаков Пётр Иванович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Воробьева) Анастасия

Отец ребёнка: Воробьёв ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Воробьёв Александр

Отец ребёнка: Воробьёв ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Воробьёв Иван

Отец ребёнка: Воробьёв ?

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Воробьёв ?

Мы используем куки для улучшения работы сайта.