Воробьёв ? — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Воробьёв ?

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Воробьева) Анастасия

Мать ребёнка: Воробьева (Шестакова) Анастасия Петровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Воробьёв Александр

Мать ребёнка: Воробьева (Шестакова) Анастасия Петровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Воробьёв Иван

Мать ребёнка: Воробьева (Шестакова) Анастасия Петровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Воробьева (Шестакова) Анастасия Петровна

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