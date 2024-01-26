Шестаков Алексей Нефёдович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Шестакова) Галина Алексеевна
Мать ребёнка: Шестаков (Шестакова) Клавдия Леонтьевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Шестаков Виктор Алексеевич
Мать ребёнка: Шестаков (Шестакова) Клавдия Леонтьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно