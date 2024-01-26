Шестаков Алексей Нефёдович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шестаков Алексей Нефёдович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Шестаков Нефёд Петрович

Мать: Шестакова (Саворыженкова) Степанида Тарасовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Шестакова) Галина Алексеевна

Мать ребёнка: Шестаков (Шестакова) Клавдия Леонтьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шестаков Виктор Алексеевич

Мать ребёнка: Шестаков (Шестакова) Клавдия Леонтьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шестаков (Шестакова) Клавдия Леонтьевна

Смерть
Неизвестно

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