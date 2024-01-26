Ефимова (Михайлова) Анна Макеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЕфимова (Михайлова) Анна Макеевна

Ефимова (Михайлова) Анна Макеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Евдокимова (Егорова) (Ефимова) Евдокия Васильевна

Отец ребёнка: Ефимов Василий Игнатьевич (Фёдорович?)

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ефимов Леонид Васильевич

Отец ребёнка: Ефимов Василий Игнатьевич (Фёдорович?)

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ефимов Александр Васильевич

Отец ребёнка: Ефимов Василий Игнатьевич (Фёдорович?)

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Ефимова) Екатерина Васильевна

Отец ребёнка: Ефимов Василий Игнатьевич (Фёдорович?)

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ефимов Иван Васильевич

Отец ребёнка: Ефимов Василий Игнатьевич (Фёдорович?)

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Ефимова) Анна Васильевна

Отец ребёнка: Ефимов Василий Игнатьевич (Фёдорович?)

Рождение ребёнка
02.03.1919

Дочь: Шестакова (Ефимова) Евгения Васильевна

Отец ребёнка: Ефимов Василий Игнатьевич (Фёдорович?)

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.