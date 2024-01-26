Ефимова (Михайлова) Анна Макеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Ефимов Василий Игнатьевич (Фёдорович?)
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ефимов Александр Васильевич
Отец ребёнка: Ефимов Василий Игнатьевич (Фёдорович?)
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Ефимова) Екатерина Васильевна
Отец ребёнка: Ефимов Василий Игнатьевич (Фёдорович?)
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Ефимов Василий Игнатьевич (Фёдорович?)
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Ефимова) Анна Васильевна
Отец ребёнка: Ефимов Василий Игнатьевич (Фёдорович?)
Рождение ребёнка
02.03.1919
Дочь: Шестакова (Ефимова) Евгения Васильевна
Отец ребёнка: Ефимов Василий Игнатьевич (Фёдорович?)
Смерть
Неизвестно