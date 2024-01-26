Евдокимова (Егорова) (Ефимова) Евдокия Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Егорова) Маргарита Ивановна
Отец ребёнка: Егоров Иван
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Егоров Иван
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Евдокимова) Галина Николаевна
Отец ребёнка: Николай
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Николай
Смерть
Неизвестно