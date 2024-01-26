Евдокимова (Егорова) (Ефимова) Евдокия Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Евдокимова (Егорова) (Ефимова) Евдокия Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Ефимов Василий Игнатьевич (Фёдорович?)

Мать: Ефимова (Михайлова) Анна Макеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Егорова) Маргарита Ивановна

Отец ребёнка: Егоров Иван

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Егоров Иван

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Евдокимова) Галина Николаевна

Отец ребёнка: Николай

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Николай

Смерть
Неизвестно

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