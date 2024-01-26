Ефимова Анастасия Борисовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ефимова Анастасия Борисовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ефимов Павел Игнатьевич

Отец ребёнка: Ефимов Игнатий Ефимович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Ефимова) Анастасия Игнатьевна

Отец ребёнка: Ефимов Игнатий Ефимович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Ефимова) Анна Игнатьевна

Отец ребёнка: Ефимов Игнатий Ефимович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ефимов Василий Игнатьевич (Фёдорович?)

Отец ребёнка: Ефимов Игнатий Ефимович

Смерть
Неизвестно

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