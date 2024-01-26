Ефимов Игнатий Ефимович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Ефимов Ефим
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Ефимова Анастасия Борисовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Ефимова) Анастасия Игнатьевна
Мать ребёнка: Ефимова Анастасия Борисовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Ефимова) Анна Игнатьевна
Мать ребёнка: Ефимова Анастасия Борисовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ефимов Василий Игнатьевич (Фёдорович?)
Мать ребёнка: Ефимова Анастасия Борисовна
Смерть
Неизвестно