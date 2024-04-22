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Заськов Емельян Алексеев

Место рождения

Литвиновка

Дата рождения

11.08.1776 ст.

Дата смерти

1835

Пол

Мужской

Добавил:

АШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.08.1776 ст.

Отец: Защенко Алексей Гаврилов

Мать: Защенко Мария Федорова

Рождение ребёнка
1806

Дочь: Заскова Зеновия Емельянова

Мать ребёнка: Заскова Ирина

Рождение ребёнка
1809 ст.

Сын: Заськов Максим Емельянов

Мать ребёнка: Заскова Ирина

Рождение ребёнка
1819

Сын: Заськов Аммос Емельянов

Мать ребёнка: Заскова Ирина

Рождение ребёнка
1825

Дочь: Заськова Сенклетикия Емельянова

Мать ребёнка: Заскова Ирина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Заскова Ирина

Смерть
1835
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