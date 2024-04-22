Заськов Емельян Алексеев
Место рождения
Дата рождения11.08.1776 ст.
Дата смерти1835
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.08.1776 ст.
Отец: Защенко Алексей Гаврилов
Мать: Защенко Мария Федорова
Рождение ребёнка
1806
Дочь: Заскова Зеновия Емельянова
Мать ребёнка: Заскова Ирина
Рождение ребёнка
1809 ст.
Мать ребёнка: Заскова Ирина
Рождение ребёнка
1819
Мать ребёнка: Заскова Ирина
Рождение ребёнка
1825
Дочь: Заськова Сенклетикия Емельянова
Мать ребёнка: Заскова Ирина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Заскова Ирина
Смерть
1835