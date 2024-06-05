Заскова Ирина Никитина
Место рожденияНе указано
Дата рождения1786
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1786
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1806
Дочь: Заскова Зеновия Емельянова
Отец ребёнка: Заськов Емельян Алексеев
Рождение ребёнка
1809 ст.
Отец ребёнка: Заськов Емельян Алексеев
Рождение ребёнка
1812
Сын: Засько Григорий Емельянов
Отец ребёнка: Заськов Емельян Алексеев
Рождение ребёнка
07.11.1813
Отец ребёнка: Заськов Емельян Алексеев
Рождение ребёнка
1819
Отец ребёнка: Заськов Емельян Алексеев
Рождение ребёнка
1825
Дочь: Заськова Сенклетикия Емельянова
Отец ребёнка: Заськов Емельян Алексеев
Смерть
Неизвестно