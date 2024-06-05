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Заскова Ирина Никитина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1786

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1786

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Заськов Емельян Алексеев

Рождение ребёнка
1806

Дочь: Заскова Зеновия Емельянова

Отец ребёнка: Заськов Емельян Алексеев

Рождение ребёнка
1809 ст.

Сын: Заськов Максим Емельянов

Отец ребёнка: Заськов Емельян Алексеев

Рождение ребёнка
1812

Сын: Засько Григорий Емельянов

Отец ребёнка: Заськов Емельян Алексеев

Рождение ребёнка
07.11.1813

Сын: Заськов Михаил Емельянов

Отец ребёнка: Заськов Емельян Алексеев

Рождение ребёнка
1819

Сын: Заськов Аммос Емельянов

Отец ребёнка: Заськов Емельян Алексеев

Рождение ребёнка
1825

Дочь: Заськова Сенклетикия Емельянова

Отец ребёнка: Заськов Емельян Алексеев

Смерть
Неизвестно

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