Заськов Аммос Емельянов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1819
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1819
Отец: Заськов Емельян Алексеев
Мать: Заскова Ирина
Рождение ребёнка
1838
Сын: Заськов Иван Аммосов
Мать ребёнка: Заськова Филонья Дмитриева
Рождение ребёнка
1843
Дочь: Заськова Прасковья Аммосова
Мать ребёнка: Заськова Филонья Дмитриева
Рождение ребёнка
1843
Дочь: Заськова Агафья Аммосова
Мать ребёнка: Заськова Филонья Дмитриева
Рождение ребёнка
1850
Дочь: Заськова Евдокия Аммосова
Мать ребёнка: Заськова Филонья Дмитриева
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно