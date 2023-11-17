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Заськов Аммос Емельянов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1819

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1819

Отец: Заськов Емельян Алексеев

Мать: Заскова Ирина

Рождение ребёнка
1838

Сын: Заськов Иван Аммосов

Мать ребёнка: Заськова Филонья Дмитриева

Рождение ребёнка
1843

Дочь: Заськова Прасковья Аммосова

Мать ребёнка: Заськова Филонья Дмитриева

Рождение ребёнка
1843

Дочь: Заськова Агафья Аммосова

Мать ребёнка: Заськова Филонья Дмитриева

Рождение ребёнка
1850

Дочь: Заськова Евдокия Аммосова

Мать ребёнка: Заськова Филонья Дмитриева

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Заськова Филонья Дмитриева

Смерть
Неизвестно
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