Защенко Алексей
Место рожденияНе указано
Дата рождения1742
Дата смерти10.07.1788 ст.
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1742
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1767
Мать ребёнка: Защенко Мария
Рождение ребёнка
11.08.1776 ст.
Мать ребёнка: Защенко Мария
Рождение ребёнка
1780
Мать ребёнка: Защенко Мария
Рождение ребёнка
?.12.1781
Сын: Защенко Корней
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
20.12.1784
Дочь: Защенка Анна Алексеева
Мать ребёнка: Защенко Мария
Смерть
10.07.1788 ст.