Защенко Алексей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЗащенко Алексей

Защенко Алексей

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1742

Дата смерти

10.07.1788 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

АШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1742

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1767

Сын: Заськов Павел Алексеев

Мать ребёнка: Защенко Мария

Рождение ребёнка
11.08.1776 ст.

Сын: Заськов Емельян Алексеев

Мать ребёнка: Защенко Мария

Рождение ребёнка
1780

Сын: Защенко Никифор Алексеев

Мать ребёнка: Защенко Мария

Рождение ребёнка
?.12.1781

Сын: Защенко Корней

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
20.12.1784

Дочь: Защенка Анна Алексеева

Мать ребёнка: Защенко Мария

Смерть
10.07.1788 ст.
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close