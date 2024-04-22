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Заськов Максим Емельянов

Место рождения

Литвиновка

Дата рождения

1809 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1809 ст.

Отец: Заськов Емельян Алексеев

Мать: Заскова Ирина

Рождение ребёнка
1831 ст.

Сын: Заськов Иван Максимов

Мать ребёнка: Заськова Евдокия Давидова

Рождение ребёнка
1834

Дочь: Заськова Прасковья Максимова

Мать ребёнка: Заськова Евдокия Давидова

Рождение ребёнка
1836

Дочь: Заськова Агриппина Максимова

Мать ребёнка: Заськова Евдокия Давидова

Рождение ребёнка
1838

Сын: Заськов Василий Максимов

Мать ребёнка: Заськова Евдокия Давидова

Рождение ребёнка
1842 ст.

Дочь: Заськова Ирина Максимова

Мать ребёнка: Заськова Евдокия Давидова

Рождение ребёнка
1845

Сын: Заськов Моисей Максимов

Мать ребёнка: Заськова Евдокия Давидова

Смерть
Неизвестно
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