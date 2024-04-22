Заськов Максим Емельянов
Место рождения
Дата рождения1809 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1809 ст.
Отец: Заськов Емельян Алексеев
Мать: Заскова Ирина
Рождение ребёнка
1831 ст.
Мать ребёнка: Заськова Евдокия Давидова
Рождение ребёнка
1834
Дочь: Заськова Прасковья Максимова
Мать ребёнка: Заськова Евдокия Давидова
Рождение ребёнка
1836
Дочь: Заськова Агриппина Максимова
Мать ребёнка: Заськова Евдокия Давидова
Рождение ребёнка
1838
Мать ребёнка: Заськова Евдокия Давидова
Рождение ребёнка
1842 ст.
Дочь: Заськова Ирина Максимова
Мать ребёнка: Заськова Евдокия Давидова
Рождение ребёнка
1845
Мать ребёнка: Заськова Евдокия Давидова
Смерть
Неизвестно