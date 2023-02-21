Чаринцев Андрей Гаврилович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1812
Дата смерти04.02.1877
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1812
Отец: Чарынцов Гавлило Васильевич
Мать: Ефимия Михайловна
Рождение ребёнка
1835
Сын: Чаринцев Даниил Андреевич
Мать ребёнка: Домна Федоровна
Рождение ребёнка
1837
Мать ребёнка: Домна Федоровна
Рождение ребёнка
1840
Дочь: Чаринцева Арина Андреевна
Мать ребёнка: Домна Федоровна
Рождение ребёнка
1842
Дочь: Чаринцева Ирина Андреевна
Мать ребёнка: Домна Федоровна
Рождение ребёнка
1846
Дочь: Чаринцева Пульхерия Андреевна
Мать ребёнка: Домна Федоровна
Рождение ребёнка
1850
Дочь: Чаринцева Матрона Андреевна
Мать ребёнка: Анна Петровна
Рождение ребёнка
1857
Мать ребёнка: Анна Петровна
Рождение ребёнка
23.07.1862
Дочь: Чаринцева Христина Андреевна
Мать ребёнка: Анна Петровна
Рождение ребёнка
01.09.1864
Мать ребёнка: Анна Петровна
Рождение ребёнка
06.11.1868
Дочь: Чаринцева Александра Андреевна
Мать ребёнка: Анна Петровна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Анна Петровна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Домна Федоровна
Смерть
04.02.1877