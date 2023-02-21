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Чаринцев Андрей Гаврилович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1812

Дата смерти

04.02.1877

Пол

Мужской

Добавил:

СЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1812

Отец: Чарынцов Гавлило Васильевич

Мать: Ефимия Михайловна

Рождение ребёнка
1835

Сын: Чаринцев Даниил Андреевич

Мать ребёнка: Домна Федоровна

Рождение ребёнка
1837

Сын: Чаринцев Петр Андреевич

Мать ребёнка: Домна Федоровна

Рождение ребёнка
1840

Дочь: Чаринцева Арина Андреевна

Мать ребёнка: Домна Федоровна

Рождение ребёнка
1842

Дочь: Чаринцева Ирина Андреевна

Мать ребёнка: Домна Федоровна

Рождение ребёнка
1846

Дочь: Чаринцева Пульхерия Андреевна

Мать ребёнка: Домна Федоровна

Рождение ребёнка
1850

Дочь: Чаринцева Матрона Андреевна

Мать ребёнка: Анна Петровна

Рождение ребёнка
1857

Сын: Чаринцев Иван Андреевич

Мать ребёнка: Анна Петровна

Рождение ребёнка
23.07.1862

Дочь: Чаринцева Христина Андреевна

Мать ребёнка: Анна Петровна

Рождение ребёнка
01.09.1864

Сын: Чаринцев Семен Андреевич

Мать ребёнка: Анна Петровна

Рождение ребёнка
06.11.1868

Дочь: Чаринцева Александра Андреевна

Мать ребёнка: Анна Петровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Анна Петровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Домна Федоровна

Смерть
04.02.1877
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