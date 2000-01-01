Домна Федоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1812
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1812
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1837
Отец ребёнка: Чаринцев Андрей Гаврилович
Рождение ребёнка
1840
Дочь: Чаринцева Арина Андреевна
Отец ребёнка: Чаринцев Андрей Гаврилович
Рождение ребёнка
1842
Дочь: Чаринцева Ирина Андреевна
Отец ребёнка: Чаринцев Андрей Гаврилович
Рождение ребёнка
1846
Дочь: Чаринцева Пульхерия Андреевна
Отец ребёнка: Чаринцев Андрей Гаврилович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно