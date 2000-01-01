Домна Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Домна Федоровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1812

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1812

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1837

Сын: Чаринцев Петр Андреевич

Отец ребёнка: Чаринцев Андрей Гаврилович

Рождение ребёнка
1840

Дочь: Чаринцева Арина Андреевна

Отец ребёнка: Чаринцев Андрей Гаврилович

Рождение ребёнка
1842

Дочь: Чаринцева Ирина Андреевна

Отец ребёнка: Чаринцев Андрей Гаврилович

Рождение ребёнка
1846

Дочь: Чаринцева Пульхерия Андреевна

Отец ребёнка: Чаринцев Андрей Гаврилович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Чаринцев Андрей Гаврилович

Смерть
Неизвестно
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