Чаринцев Петр Андреевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1837
Дата смерти28.02.1896
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1837
Отец: Чаринцев Андрей Гаврилович
Мать: Домна Федоровна
Рождение ребёнка
04.04.1862
Дочь: Чаринцева Ирина Петровна
Мать ребёнка: Авдотья Даниловна
Рождение ребёнка
07.04.1867
Сын: Чаринцев Терентий Петрович
Мать ребёнка: Авдотья Даниловна
Рождение ребёнка
1873
Мать ребёнка: Авдотья Даниловна
Рождение ребёнка
23.11.1875
Мать ребёнка: Авдотья Даниловна
Рождение ребёнка
01.08.1878
Дочь: Чаринцева Евдокия Петровна
Мать ребёнка: Авдотья Даниловна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Авдотья Даниловна
Смерть
28.02.1896