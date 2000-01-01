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Чаринцев Петр Андреевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1837

Дата смерти

28.02.1896

Пол

Мужской

Добавил:

СЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1837

Отец: Чаринцев Андрей Гаврилович

Мать: Домна Федоровна

Рождение ребёнка
04.04.1862

Дочь: Чаринцева Ирина Петровна

Мать ребёнка: Авдотья Даниловна

Рождение ребёнка
07.04.1867

Сын: Чаринцев Терентий Петрович

Мать ребёнка: Авдотья Даниловна

Рождение ребёнка
1873

Сын: Чаринцев Михаил Петрович

Мать ребёнка: Авдотья Даниловна

Рождение ребёнка
23.11.1875

Сын: Чаринцев Яков Петрович

Мать ребёнка: Авдотья Даниловна

Рождение ребёнка
01.08.1878

Дочь: Чаринцева Евдокия Петровна

Мать ребёнка: Авдотья Даниловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Авдотья Даниловна

Смерть
28.02.1896
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