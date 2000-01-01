Чаринцева Ирина Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения04.04.1862
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.04.1862
Отец: Чаринцев Петр Андреевич
Мать: Авдотья Даниловна
Рождение ребёнка
05.12.1880
Дочь: Калмстратова Анна Петровна
Отец ребёнка: Калистратов Иван Петрович
Рождение ребёнка
04.11.1892
Сын: Калистратов Галактион Иванович
Отец ребёнка: Калистратов Иван Петрович
Рождение ребёнка
29.01.1897
Сын: Калистратов Василий Иванович
Отец ребёнка: Калистратов Иван Петрович
Рождение ребёнка
04.11.1898
Сын: Калистратов Никита Иванович
Отец ребёнка: Калистратов Иван Петрович
Рождение ребёнка
05.07.1899
Дочь: Калистратова Евдокия Ивановна
Отец ребёнка: Калистратов Иван Петрович
Рождение ребёнка
26.11.1904
Дочь: Калистратова Стефанида Ивановна
Отец ребёнка: Калистратов Иван Петрович
Рождение ребёнка
03.11.1906
Дочь: Калистратова Александра Ивановна
Отец ребёнка: Калистратов Иван Петрович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно