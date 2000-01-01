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Чаринцева Ирина Петровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

04.04.1862

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.04.1862

Отец: Чаринцев Петр Андреевич

Мать: Авдотья Даниловна

Рождение ребёнка
05.12.1880

Дочь: Калмстратова Анна Петровна

Отец ребёнка: Калистратов Иван Петрович

Рождение ребёнка
04.11.1892

Сын: Калистратов Галактион Иванович

Отец ребёнка: Калистратов Иван Петрович

Рождение ребёнка
29.01.1897

Сын: Калистратов Василий Иванович

Отец ребёнка: Калистратов Иван Петрович

Рождение ребёнка
04.11.1898

Сын: Калистратов Никита Иванович

Отец ребёнка: Калистратов Иван Петрович

Рождение ребёнка
05.07.1899

Дочь: Калистратова Евдокия Ивановна

Отец ребёнка: Калистратов Иван Петрович

Рождение ребёнка
26.11.1904

Дочь: Калистратова Стефанида Ивановна

Отец ребёнка: Калистратов Иван Петрович

Рождение ребёнка
03.11.1906

Дочь: Калистратова Александра Ивановна

Отец ребёнка: Калистратов Иван Петрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Калистратов Иван Петрович

Смерть
Неизвестно
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