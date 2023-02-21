Авдотья Даниловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1858
Дата смерти28.09.1912
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1858
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
04.04.1862
Дочь: Чаринцева Ирина Петровна
Отец ребёнка: Чаринцев Петр Андреевич
Рождение ребёнка
07.04.1867
Сын: Чаринцев Терентий Петрович
Отец ребёнка: Чаринцев Петр Андреевич
Рождение ребёнка
1873
Отец ребёнка: Чаринцев Петр Андреевич
Рождение ребёнка
23.11.1875
Отец ребёнка: Чаринцев Петр Андреевич
Рождение ребёнка
01.08.1878
Дочь: Чаринцева Евдокия Петровна
Отец ребёнка: Чаринцев Петр Андреевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
28.09.1912