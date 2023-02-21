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Авдотья Даниловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1858

Дата смерти

28.09.1912

Пол

Женский

Добавил:

СЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1858

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
04.04.1862

Дочь: Чаринцева Ирина Петровна

Отец ребёнка: Чаринцев Петр Андреевич

Рождение ребёнка
07.04.1867

Сын: Чаринцев Терентий Петрович

Отец ребёнка: Чаринцев Петр Андреевич

Рождение ребёнка
1873

Сын: Чаринцев Михаил Петрович

Отец ребёнка: Чаринцев Петр Андреевич

Рождение ребёнка
23.11.1875

Сын: Чаринцев Яков Петрович

Отец ребёнка: Чаринцев Петр Андреевич

Рождение ребёнка
01.08.1878

Дочь: Чаринцева Евдокия Петровна

Отец ребёнка: Чаринцев Петр Андреевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Чаринцев Петр Андреевич

Смерть
28.09.1912
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