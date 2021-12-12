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Чаринцев Терентий Петрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

07.04.1867

Дата смерти

11.05.1903

Пол

Мужской

Добавил:

СЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.04.1867

Отец: Чаринцев Петр Андреевич

Мать: Авдотья Даниловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сметанина Jумания Максимовна

Рождение ребёнка
17.11.1886

Дочь: Чаринцева Екатерина Терентьевна

Мать ребёнка: Сметанина Jумания Максимовна

Рождение ребёнка
17.06.1889

Сын: Чаринцев Петр Терентьевич

Мать ребёнка: Сметанина Jумания Максимовна

Рождение ребёнка
16.12.1891

Сын: Чаринцев Стефан Терентьевич

Мать ребёнка: Сметанина Jумания Максимовна

Смерть
11.05.1903

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