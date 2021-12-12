Чаринцев Терентий Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения07.04.1867
Дата смерти11.05.1903
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.04.1867
Отец: Чаринцев Петр Андреевич
Мать: Авдотья Даниловна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
17.11.1886
Дочь: Чаринцева Екатерина Терентьевна
Мать ребёнка: Сметанина Jумания Максимовна
Рождение ребёнка
17.06.1889
Сын: Чаринцев Петр Терентьевич
Мать ребёнка: Сметанина Jумания Максимовна
Рождение ребёнка
16.12.1891
Сын: Чаринцев Стефан Терентьевич
Мать ребёнка: Сметанина Jумания Максимовна
Смерть
11.05.1903