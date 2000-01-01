Чаринцев Семен Андреевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.09.1864
Дата смерти18.12.1904
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.09.1864
Отец: Чаринцев Андрей Гаврилович
Мать: Анна Петровна
Рождение ребёнка
11.10.1886
Дочь: Чаринцева Параскева Семеновна
Мать ребёнка: Бакулина Матрона Петровна
Рождение ребёнка
17.08.1890
Мать ребёнка: Третьякова Евгения Трофимовна
Рождение ребёнка
18.01.1902
Мать ребёнка: Третьякова Евгения Трофимовна
Рождение ребёнка
05.09.1904
Сын: Чаринцев Михаил Семенович
Мать ребёнка: Третьякова Евгения Трофимовна
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
18.12.1904