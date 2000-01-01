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Чаринцев Семен Андреевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.09.1864

Дата смерти

18.12.1904

Пол

Мужской

Добавил:

СЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.09.1864

Отец: Чаринцев Андрей Гаврилович

Мать: Анна Петровна

Рождение ребёнка
11.10.1886

Дочь: Чаринцева Параскева Семеновна

Мать ребёнка: Бакулина Матрона Петровна

Рождение ребёнка
17.08.1890

Сын: Чаринцев Петр Семенович

Мать ребёнка: Третьякова Евгения Трофимовна

Рождение ребёнка
18.01.1902

Сын: Чаринцев Ефим Семенович

Мать ребёнка: Третьякова Евгения Трофимовна

Рождение ребёнка
05.09.1904

Сын: Чаринцев Михаил Семенович

Мать ребёнка: Третьякова Евгения Трофимовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Третьякова Евгения Трофимовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бакулина Матрона Петровна

Смерть
18.12.1904
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