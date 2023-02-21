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Третьякова Евгения Трофимовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1873

Дата смерти

17.03.1911

Пол

Женский

Добавил:

СЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1873

Отец: Третьяков Трофим

Мать: не указана

Рождение ребёнка
17.08.1890

Сын: Чаринцев Петр Семенович

Отец ребёнка: Чаринцев Семен Андреевич

Рождение ребёнка
18.01.1902

Сын: Чаринцев Ефим Семенович

Отец ребёнка: Чаринцев Семен Андреевич

Рождение ребёнка
05.09.1904

Сын: Чаринцев Михаил Семенович

Отец ребёнка: Чаринцев Семен Андреевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Чаринцев Семен Андреевич

Смерть
17.03.1911
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