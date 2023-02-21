Третьякова Евгения Трофимовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1873
Дата смерти17.03.1911
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1873
Отец: Третьяков Трофим
Мать: не указана
Рождение ребёнка
17.08.1890
Отец ребёнка: Чаринцев Семен Андреевич
Рождение ребёнка
18.01.1902
Отец ребёнка: Чаринцев Семен Андреевич
Рождение ребёнка
05.09.1904
Сын: Чаринцев Михаил Семенович
Отец ребёнка: Чаринцев Семен Андреевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
17.03.1911