Чарынцов Гавлило Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1785
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1785
Отец: Чарынец Василий Нестерович
Мать: Ирина Яковлевна
Рождение ребёнка
1806
Дочь: Чаринцева Марья Гавриловна
Мать ребёнка: Ефимия Михайловна
Рождение ребёнка
1809
Сын: Чаринцев Макарий Гаврилович
Мать ребёнка: Ефимия Михайловна
Рождение ребёнка
1812
Сын: Чаринцев Андрей Гаврилович
Мать ребёнка: Ефимия Михайловна
Рождение ребёнка
1817
Сын: Чаринцев Фотий Гаврилович
Мать ребёнка: Ефимия Михайловна
Рождение ребёнка
1819
Дочь: Чаринцева Матрона Гавриловна
Мать ребёнка: Ефимия Михайловна
Рождение ребёнка
1821
Мать ребёнка: Ефимия Михайловна
Рождение ребёнка
1827
Мать ребёнка: Ефимия Михайловна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ефимия Михайловна
Смерть
Неизвестно