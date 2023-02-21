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Чарынцов Гавлило Васильевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1785

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1785

Отец: Чарынец Василий Нестерович

Мать: Ирина Яковлевна

Рождение ребёнка
1806

Дочь: Чаринцева Марья Гавриловна

Мать ребёнка: Ефимия Михайловна

Рождение ребёнка
1809

Сын: Чаринцев Макарий Гаврилович

Мать ребёнка: Ефимия Михайловна

Рождение ребёнка
1812

Сын: Чаринцев Андрей Гаврилович

Мать ребёнка: Ефимия Михайловна

Рождение ребёнка
1817

Сын: Чаринцев Фотий Гаврилович

Мать ребёнка: Ефимия Михайловна

Рождение ребёнка
1819

Дочь: Чаринцева Матрона Гавриловна

Мать ребёнка: Ефимия Михайловна

Рождение ребёнка
1821

Сын: Чаринцев Петр Гаврилович

Мать ребёнка: Ефимия Михайловна

Рождение ребёнка
1827

Сын: Чаринцев Марк Гаврилович

Мать ребёнка: Ефимия Михайловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ефимия Михайловна

Смерть
Неизвестно
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