Чаринцев Иван Андреевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1857
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1857
Отец: Чаринцев Андрей Гаврилович
Мать: Анна Петровна
Рождение ребёнка
02.04.1888
Дочь: Чаринцева Александра Ивановна
Мать ребёнка: Тропина Анастасия Степановна
Рождение ребёнка
01.06.1889
Дочь: Чаринцева Агрипина Ивановна
Мать ребёнка: Тропина Анастасия Степановна
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно