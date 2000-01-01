Чаринцев Иван Андреевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЧаринцев Иван Андреевич

Чаринцев Иван Андреевич

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1857

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1857

Отец: Чаринцев Андрей Гаврилович

Мать: Анна Петровна

Рождение ребёнка
02.04.1888

Дочь: Чаринцева Александра Ивановна

Мать ребёнка: Тропина Анастасия Степановна

Рождение ребёнка
01.06.1889

Дочь: Чаринцева Агрипина Ивановна

Мать ребёнка: Тропина Анастасия Степановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Тропина Анастасия Степановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Толоконникова Фекла Димитриевна

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close