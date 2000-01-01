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Тропина Анастасия Степановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1857

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1857

Отец: Тропин Степан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
02.04.1888

Дочь: Чаринцева Александра Ивановна

Отец ребёнка: Чаринцев Иван Андреевич

Рождение ребёнка
01.06.1889

Дочь: Чаринцева Агрипина Ивановна

Отец ребёнка: Чаринцев Иван Андреевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Чаринцев Иван Андреевич

Смерть
Неизвестно
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