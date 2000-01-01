Тропина Анастасия Степановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1857
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1857
Отец: Тропин Степан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
02.04.1888
Дочь: Чаринцева Александра Ивановна
Отец ребёнка: Чаринцев Иван Андреевич
Рождение ребёнка
01.06.1889
Дочь: Чаринцева Агрипина Ивановна
Отец ребёнка: Чаринцев Иван Андреевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно