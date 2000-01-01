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Ефимия Михайловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1785

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1785

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1809

Сын: Чаринцев Макарий Гаврилович

Отец ребёнка: Чарынцов Гавлило Васильевич

Рождение ребёнка
1812

Сын: Чаринцев Андрей Гаврилович

Отец ребёнка: Чарынцов Гавлило Васильевич

Рождение ребёнка
1817

Сын: Чаринцев Фотий Гаврилович

Отец ребёнка: Чарынцов Гавлило Васильевич

Рождение ребёнка
1819

Дочь: Чаринцева Матрона Гавриловна

Отец ребёнка: Чарынцов Гавлило Васильевич

Рождение ребёнка
1821

Сын: Чаринцев Петр Гаврилович

Отец ребёнка: Чарынцов Гавлило Васильевич

Рождение ребёнка
1827

Сын: Чаринцев Марк Гаврилович

Отец ребёнка: Чарынцов Гавлило Васильевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Чарынцов Гавлило Васильевич

Смерть
Неизвестно
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