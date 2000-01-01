Ефимия Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1785
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1785
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1809
Сын: Чаринцев Макарий Гаврилович
Отец ребёнка: Чарынцов Гавлило Васильевич
Рождение ребёнка
1812
Сын: Чаринцев Андрей Гаврилович
Отец ребёнка: Чарынцов Гавлило Васильевич
Рождение ребёнка
1817
Сын: Чаринцев Фотий Гаврилович
Отец ребёнка: Чарынцов Гавлило Васильевич
Рождение ребёнка
1819
Дочь: Чаринцева Матрона Гавриловна
Отец ребёнка: Чарынцов Гавлило Васильевич
Рождение ребёнка
1821
Отец ребёнка: Чарынцов Гавлило Васильевич
Рождение ребёнка
1827
Отец ребёнка: Чарынцов Гавлило Васильевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно