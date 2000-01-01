Чаринцев Фотий Гаврилович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1817
Дата смерти09.03.1899
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1817
Отец: Чарынцов Гавлило Васильевич
Мать: Ефимия Михайловна
Рождение ребёнка
1838
Мать ребёнка: Анна Захаровна
Рождение ребёнка
29.09.1874
Дочь: Чаринцева Пелагия Фотиевна
Мать ребёнка: Захарова Лукерья Яковлевна
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Анна Захаровна
Смерть
09.03.1899