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Чаринцев Фотий Гаврилович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1817

Дата смерти

09.03.1899

Пол

Мужской

Добавил:

СЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1817

Отец: Чарынцов Гавлило Васильевич

Мать: Ефимия Михайловна

Рождение ребёнка
1838

Сын: Чаринцев Нестор Фотич

Мать ребёнка: Анна Захаровна

Рождение ребёнка
29.09.1874

Дочь: Чаринцева Пелагия Фотиевна

Мать ребёнка: Захарова Лукерья Яковлевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Захарова Лукерья Яковлевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Анна Захаровна

Смерть
09.03.1899
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